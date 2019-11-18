بث مباشر.. مباراة منتخب مصر أمام جزر القمر
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المصريون
يقدم موقع "المصريون" لقرائه خدمة البث، لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة المنتخب الوطني أمام جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
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