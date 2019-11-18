قتيلان و4 جرحى في احتجاجات إيران

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سقط قتيلان وأصيب 4 أشخاص آخرين، في احتجاجات شهدتها مدينة بومهن بمحافظة طهران، اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، إن "الحكومة تعتبر الاحتجاج من حق الشعب، لكن أعمال الشغب تختلف عن الاحتجاج، وعلى المواطنين النأي بأنفسهم عن صفوف المشاغبين"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وتطرق ربيعي في لقائه الصحفي الأسبوعي إلى أعمال الشغب الأخيرة التي وقعت بعد الإعلان عن رفع سعر البنزين، قائلا: "في بعض المدن وطبقا للتقارير، فإن مثيري الشغب استخدموا الأسلحة النارية والباردة مرارا".

وأضاف: "أعتقد أن مثيري الشغب يحاولون إيجاد أجواء لمنع سماع أصوات المحتجين الحقيقيين، وتم حل 80% من المشكلات وسيتم حل البقية في غضون اليومين المقبلين".

وأفاد ربيعي بأن عددا من أفراد قوى الأمن الداخلي أصيبوا خلال الأيام الماضية، وقال إن "سلوك مثيري الشغب يتطابق مع الإرهابيين، حيث أن البعض يرتدي الأقنعة ويمارس العنف بمهنية".

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