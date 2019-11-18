السيسي من برلين: الإرهاب يسعى لنشر الفوضى في الدول

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي تشهدها المنطقة من جراء انتشار الاٍرهاب والتنظيمات المسلحة وما تمثله من خطورة حالية ومستقبلية على أمن المنطقة لسعيها للنيل من المؤسسات الوطنية للدول ولنشر العنف والفوضى.

جاء ذلك خلال لقائه وفدا فيدراليا ألمانيا بمقر إقامته ببرلين، بحضوراللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية بأن الرئيس السيسي أشاد بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا خلال الأعوام الأخيرة، مؤكداً اهتمام مصر بمزيد من تعميق آفاق التعاون في مختلف المجالات، على نحو يواكب الشراكة المتنامية بين الجانبين واستثمار الفرص المتاحة لتحقيق المصلحة المشتركة.