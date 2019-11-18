منتخب مصر يسقط في «فخ» التعادل أمام جزر القمر

18 نوفمبر 2019 - 05:13 م

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة المنتخب الوطني أمام مضيفه جزر القمر، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الإثنين، على ملعب مالوزيني، ضمن منافسات الجولة الثانية في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021».

ودخل المنتخب الوطني مباراة اليوم بتشكيل مكون من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، امامه الرباعي محمد هاني، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف، وثلاثي في وسط الملعب، عمرو السولية، طارق حامد، محمد مجدي قفشة، وفي الهجوم، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه ومحمود كهربا.

المباراة الأولى في التاريخ بين المنتخبين، شهدت حضور رسمي من جانب جزر القمر بتواجد رئيس الدولة في المقصورة الرئيسية، كما شهدت حضور جماهيري كثيف من مشجعي المنتخب المضيف في مدرجات ملعب مالوزيني

منتخب جزر القُمر – المغمور بالنسبة للمنتخب الوطني- فاجأ الفراعنة بأداء مميز خلال الشوط الأول في ظل تواجد العديد من اللاعبين أصحاب المهارات العالية، وكانت أولى المحاولات في الدقيقة الثانية عن طريق كرة عرضية ارتطمت في أقدام المدافعين قبل ان تصل لمحمد الشناوي.

رد المنتخب الوطني جاء سريعًا في الدقيقة التاسعة عن طريق كرة عرضية من تريزيجيه سددها كهربا بقوة في العارضة قبل أن تسقط على خط المرمى ويبعدها الدفاع.

في الدقيقة 13 عاد المنتخب الوطني بمحاولة جديدة عن طريق عرضية من طارق حامد داخل منطقة الجزاء يقابلها أفشة برأسية تعلو عارضة حارس جزر القمر.

عاد منتخب جزر القُمر مرة أخرى لتهديد مرمى المنتخب الوطني في الدقيقة 17 عن طريق تسديدة قوية من إبراهيم نادي، يتصدى لها محمد الشناوي على مرتين، وفي الدقيقة 36 سديد فايز سليماني، تسديدة قوية تمر بجوار القائم الأيمن للشناوي.

بعدها بدقيقة واحدة اختراق وتوغل من إبراهيم مادي، لاعب جزر القمر، لدفاعات المنتخب ويسدد تصويبة تعلو عارضة محمد الشناوي. قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

منتخب جزر القُمر دخل الشوط الثاني بوجه مغاير للشوط الأول، حيث أصبح أكثر خطورة، وتحكم في مجريات اللعب، وسط ضغط متواصل من لاعبيه، والذي أسفر عن هجمة خطيرة لمنتخب جزر القمر ينقذها طارق حامد ويحولها لركلة ركنية بعد تدخل في الوقت المناسب.

المنتخب الوطني عاد للظهور داخل منطقة جزاء جزر القُمر، عن طريق عرضية من كهربا داخل منطقة الجزاء يسددها تريزيجيه بشكل غير متقن تذهب سلهة لحارس المرمى. وفي الدقيقة 65 مرر حسين الشحات الكرة بشكل ذكي بين دفاعات جزر القُمر ينفرد على إثرها تريزيجيه بحارس المرمى إلا أنه يسدد الكرة بجوار القائم الأيسر بغرابة.

واستمر ضغط وهجمات منتخب جزر القمر في الشوط الثاني، حيث شهدت الدقيقة 68 مراوغة مميزة من لاعب جزر القمر لأحمد حجازي ويسدد تصويبة قوية يتصدى لها محمد الشناوي ببراعة ويحولها لركلة ركنية.

بهذا التعادل رفع منتخب جزر القُمر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بعد فوزها على توجو في الجولة الأولى، فيما يحتل المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد نقطتين بعد تعادله مع كينيا في الإسكندرية الأسبوع الماضي.