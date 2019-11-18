الإمارات توقع اتفاقيتين لشراء طائرات بـ30 مليار دولار

18 نوفمبر 2019 - 05:31 م

أصدرت شركة "طيران الإمارات" المملوكة لحكومة دبي في الإمارات المتحدة بيانًا حول توقيع اتفاقيتين لشراء طائرات بقيمة 30 مليار دولار.

وذكرت أن الشركة و"العربية للطيران" وقعتا اتفاقيتين مع شركة إيرباص لشراء 170 طائرة، بقيمة إجمالية 30 مليار دولار.

ووقعت طيران الإمارات طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة إيرباص طراز (A350-900 XWB ) بقيمة 16 مليار دولار.

وقالت الشركة في بيان، الاثنين، إنه من المتوقع تسلم هذه الطائرات اعتباراً من مايو 2023.

وتابع البيان: "تحل اتفاقية الشراء هذه، محل اتفاقية نوايا وقعت في فبراير الماضي بين الشركتين، والتي تم الإعلان فيها عن نية شراء 30 طائرة A350 و40 طائرة A330 ".

جاء ذلك خلال فعاليات معرض دبي للطيران الذي انطلق الأحد، وتنتهي أعماله الخميس 21 نوفمبر الحالي، بمشاركة 1300 شركة.

و"طيران الإمارات"، هي أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط، وتتخذ من مطار دبي الدولي مقراً لها ومركزاً لعملياتها، وتقوم بتقديم خدماتها إلى أكثر من 120 وجهة حول العالم.

في تطور متصل، أعلنت شركة "العربية للطيران" الإماراتية عن طلبية مؤكدة لشراء 120 طائرة إيرباص من طراز "ايه 320 نيو" في صفقة قيمتها 14 مليار دولار.

وقال عادل علي، الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي على فعاليات اليوم الثاني لمعرض دبي للطيران 2019، إن الطلب يتكون من 70 طائرة "ايه 320 نيو"، والبقية من طرازي "ايه 321 إكس.إل.آر" و"ايه321 نيو".

كانت عمليات "العربية للطيران"، التي تعتبر أول شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، انطلقت في أكتوبر 2003، وتسير رحلاتها إلى 140 وجهة من 5 مراكز عمليات في الإمارات (الشارقة ورأس الخيمة)، والمغرب ومصر والأردن.