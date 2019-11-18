  • الإثنين 18 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:06 م
بحث متقدم
لقاء اليوم

بالفيديو.. جابر المبارك يحبس دموعه أمام أمير الكويت

مصر

منتخب مصر يسقط في «فخ» التعادل أمام جزر القمر

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

الكويت

حظر النشر في قضية أثارت الرأي العام بالكويت

الفتاة

فتاة تدخن وتتحرش بالشباب على كورنيش جدة تثير موجة غضب

وائل غتيم وزوجته

وائل غنيم يفاجئ الجميع بتطليق زوجته: «خنتها كتير»

حفل زفاف

عروس تقيم حفل زفاف بعد وفاة عريسها

وزير الري

الري: مفاجأة للمصريين بشأن سد النهضة

وزير الكهرباء

أول رد من الوزراء لسقوط برج كهرباء بأوسيم

مجدى يعقوب أستاذ جراحة القلب

"يعقوب" يتصدر البحث على محرك جوجل

«جاريدو» مديرًا فنيًا لفريق النجم الساحلي

الرياضة

جاريدو يغادر بتروسبورت غاضبا ويرفض حضور المؤتمر الصحفي
جاريدو يغادر بتروسبورت غاضبا ويرفض حضور المؤتمر الصحفي

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

رضا عبد العال مديرًا فنيًا لبلدية المحلة

#

«كات» مديرًا فنيًا لفريق اتحاد جدة

#

"النجم الساحلي" يواجه بطل غينيا بـ 15 لاعبًا

#

«البنزرتي» مديرًا فنيًا للنجم الساحلي

المصريون

جاريدو

النجم الساحلى

توصلت إدارة نادي النجم الساحلي التونسى لاتفاق مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للنادي الاهلي والرجاء البيضاوى المغربى، لتولى تدريب الفريق الملقب بـ"جوهرة الساحل"، وذلك حسبما كشف إذاعة "شمس إف إم" التونسية.

وذكرت الإذاعة التونسية أن جاريدو سيتولى تدريب النجم الساحلي لمدة موسم ونصف، بعدما وصل إلى تونس مساء أمس لإتمام المفاوضات مع الإدارة.

وأضافت الإذاعة أن إدارة النجم الساحلي ستعلن التعاقد مع جاريدو فور التوصل لإتفاق حول الجهاز المعاون.

ويبحث نادي النجم الساحلي التونسي عن التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد إقالة التونسي فوزي البنزرتي من تدريب الفريق عقب الخروج من دور الـ 32 في البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الابطال" أمام شباب الاردن.

جدير بالذكر أن خوان كارلوس جاريدو قاد ناديا الاهلي والرجاء البيضاوي المغربي للحصول على بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد

الرئيس بين الدعاة والرعاة

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» فيلم سعودي يشارك في مهرجان إسرائيلي
» موقف طريف لـ«ميسي» في السعودية
» الجيش الصيني يهدد العسكريين الأمريكيين
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين المنتخب الوطني وجزر القمر
» "فولكس" تعلن تخفيض 20 ألف جنيه على أحد موديلات 2020
» العثور على طائر عمره 120 مليون عام
» فنانة شهيرة لـ صابرين: "في ناس بتاخد دور الرب"
» فنانة شهيرة: أحمد زكي كسر سناني بـ قلم
» الحكومة الإيرانية: خامنئي وراء قرار رفع أسعار البنزين
» «الحوثي» تعدم اثنين من مسلحيها لرفضهما القتال
» فنانة شهيرة عن صورتها المثيرة: قولت لصحبتي انشريها

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عشاء

    06:30 م

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا