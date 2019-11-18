«جاريدو» مديرًا فنيًا لفريق النجم الساحلي

18 نوفمبر 2019 - 05:58 م

توصلت إدارة نادي النجم الساحلي التونسى لاتفاق مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني السابق للنادي الاهلي والرجاء البيضاوى المغربى، لتولى تدريب الفريق الملقب بـ"جوهرة الساحل"، وذلك حسبما كشف إذاعة "شمس إف إم" التونسية.

وذكرت الإذاعة التونسية أن جاريدو سيتولى تدريب النجم الساحلي لمدة موسم ونصف، بعدما وصل إلى تونس مساء أمس لإتمام المفاوضات مع الإدارة.

وأضافت الإذاعة أن إدارة النجم الساحلي ستعلن التعاقد مع جاريدو فور التوصل لإتفاق حول الجهاز المعاون.

ويبحث نادي النجم الساحلي التونسي عن التعاقد مع مدير فني أجنبي بعد إقالة التونسي فوزي البنزرتي من تدريب الفريق عقب الخروج من دور الـ 32 في البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الابطال" أمام شباب الاردن.

جدير بالذكر أن خوان كارلوس جاريدو قاد ناديا الاهلي والرجاء البيضاوي المغربي للحصول على بطولة كأس الكونفدرالية الافريقية.