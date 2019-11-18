» وائل جمعة: لاعبو المنتخب الأولمبي الحل الوحيد للتأهل لـ«كان 2021»

18 نوفمبر 2019 - 06:04 م

فتح وائل جمعة، مدافع الأهلي السابق والمنتخب الوطني، النار على أداء لاعبي الفراعنة في مباراة جزر القمر، التي انتهت بالتعادل السلبي، اليوم الإثنين، في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021.

وصرح جمعة خلال الاستوديو التحليلي عبر قناة (بي إن سبورتس) "جزر القمر كان الأخطر، بدليل أن محمد الشناوي هو الأفضل بين لاعبي المنتخب، وأنقذ عدة فرص، عندما يكون الشناوي الأفضل أمام جزر القمر، فما بالكم إذا واجهنا الكاميرون والمغرب والجزائر".

وأضاف "هناك بعض اللاعبين لا يؤدون مع المنتخب مثل مستواهم مع أنديتهم، وتشعر أنهم يؤدون الواجب، المسؤولية مشتركة بين اللاعبين والجهاز الفني، ولكن من أين سيأتي البدري باللاعبين بعد 3 أيام فقط من مواجهة كينيا؟".

وشدد نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق "اللاعبون يتحملون المسؤولية بشكل أكبر، نحتاج لاعبا يشعر بقميص المنتخب وإذا لم يؤد لن يتواجد مجددا، لقد تكررت نفس الأخطاء في مباراة كينيا، لا يوجد لاعب لديه الشراسة الدفاعية التي كانت تميزنا".

وتابع "هناك لاعبون يقصرون في حق أنفسهم والمنتخب، المنتخب ليس ملكا لأحد سواء اللاعب أو المدرب".

وأكد وائل جمعة في سياق آخر "الجمهور هو عصب الكرة في مصر، ويخلق اللاعب الدولي الذي يتحمل الضغوط".

وأتم جمعة تصريحاته "لابد أن يكون المنتخب الأوليمبي هو أساس قوام المنتخب في الفترة القادمة، ونستكمله ببعض العناصر من المنتخب الأول".