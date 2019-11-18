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التنمية المحلية: 40 مليار جنيه لإصلاح الطرق بالمحافظات

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وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أحمد سالم

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قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن تكلفة إصلاح الطرق الداخلية بالمحافظات ستبلغ نحو 40 مليار جنيه.

وأضاف أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات لمجلس المحافظات برئاسة رئيس مجلس الوزراء واستعرض خطط المحافظات في هذا الشأن، وتواصلت مع المحافظين ودرسنا كافة الاستعدادات وتم مد المحافظات بالإمكانيات اللازمة.

وأكد شعراوي أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات والتدابير لمواجهة التغيرات المناخية وموجة الأمطار وحالة الطقس السيئ التي شهدتها بعض المحافظات.

وأشار إلى أهمية التلاحم والتعاون الذى شهدتها المحافظات بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية لمواجهة أزمة السيول والأمطار، وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجهود الإدارات المحلية.


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