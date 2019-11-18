  • الإثنين 18 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر07:39 م
بحث متقدم
أرشيفية

مصر تكتفي ذاتيًا من المنتجات البترولية خلال عامين

ترامب

ترامب: أدرس حضور إجراءات عزلي

وزير الإسكان

وزير الإسكان:«قولنا إننا مستعدون للأمطار ولم نقل لن تحدث مشكلة»

تعليق غير متوقع من «البدري» بعد التعادل أمام جزر القمر

الشيخ سلطان بن زايد

وفاة الشيخ سلطان بن زايد والإمارات تعلن الحداد

لقاء اليوم

بالفيديو.. جابر المبارك يحبس دموعه أمام أمير الكويت

مصر

منتخب مصر يسقط في «فخ» التعادل أمام جزر القمر

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا

الكويت

حظر النشر في قضية أثارت الرأي العام بالكويت

الفتاة

فتاة تدخن وتتحرش بالشباب على كورنيش جدة تثير موجة غضب

تصفيات إفريقيا.. غانا تهزم ساوتومي بهدف «أيو»

الرياضة

منتخب غانا
منتخب غانا

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

جنوب إفريقيا تهزم السودان بهدف «فيري»

#

تصفيات إفريقيا.. مدغشقر تتخطى إثيوبيا بهدف «رافيلوسون»

#

تصفيات أفريقيا.. تعادل مخيب لمنتخب مصر أمام كينيا

#

تعرف على مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

غانا

المصريون

ساوتومي

فاز منتخب غانا على ساوتومي بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وجاء هدف منتخب غانا الوحيد عن طريق جوردان أيو لاعب كريستال بالاس الانجليزي في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

هذا الفوز رفع رصيد منتخب غانا إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما ظل رصيد ساوتومي خالياً من النقاط في المركز الرابع والأخير.

وكان منتخب غانا فاز على جنوب افريقيا بهدفين دون مقابل في الجولة الاولى بينما خسر منتخب ساوتومي أمام السودان برباعية نظيفة.

يتأهل من تلك التصفيات المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات وفي حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته، أما في حالة تواجده في المركزين الثالث أو الرابع، فسوف يتأهل أفضل 11 منتخبا حاصلا على المركز الثانى فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مصارف لبنان تعود للعمل غدًا
» مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بأمريكا
» التهديد باستخدام "الباسيج" لقمع المظاهرات بإيران
» بالفيديو.. أمير الكويت يوجه رسالة مهمة للشعب
» وائل جمعة: لاعبو المنتخب الأولمبي الحل الوحيد للتأهل لـ«كان 2021»
» اعتقال شخصين بتهمة التعاون مع استخبارات أجنبية بإيران
» فيلم سعودي يشارك في مهرجان إسرائيلي
» موقف طريف لـ«ميسي» في السعودية
» الجيش الصيني يهدد العسكريين الأمريكيين
» الشوط الأول.. تعادل سلبي بين المنتخب الوطني وجزر القمر
» "فولكس" تعلن تخفيض 20 ألف جنيه على أحد موديلات 2020

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب
البنا