وفاة الشيخ سلطان بن زايد والإمارات تعلن الحداد

18 نوفمبر 2019 - 06:54 م

أعلنت دولة الإمارات وفاة الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

ونعى رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أخيه الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان.

و أصدرت وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية البيان التالي : بسم الله الرحمن الرحيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أخاه المغفور له سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم.