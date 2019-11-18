أولياء أمور يقتحمون مدرسة بالشوم في كفر الشيخ

شهدت مدرسة كوم دميس الثانوية الزراعية، التابعة لإدارة مطوبس التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، واقعة اقتحام أولياء أمور طالب المدرسة، حاملين شومة وسكينة.

جاء ذلك عقب تعدي الطالب "نصر،ع.م"، بالصف الأول الزراعي على الطالب "محمود.م.خ" بالصف الثالث الزراعى، وهو ابن إدارية تعمل بالمدرسة، أعقبها خروج الطالب الأول من المدرسة وعاد برفقة والده وعمه، واقتحموا المدرسة حاملين شومة وسكينة، وتعدوا على الطالب ووالدته الإدارية بحجرة الإداريين، وعندما علم معلم التربية الرياضية بالتعدى على الإدارية ونجلها، حاول الدفاع عنهما، فضربوه بالشومة مما أدى لكسر ذراعه اليمنى وتم نقله بالإسعاف لمستشفى مطوبس المركزي، وتحرر المحضر تحت رقم 18593 جنح مطوبس لعام 2019.

من جانبه رفع الدكتور عبد اللطيف غريب، مدير إدارة مطوبس التعليمية، تقريرا للدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالب بالفصل بعد إجراء التحقيقات اللازمة، ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة باقتحام ولى الأمر المدرسة وتحويل مدير المدرسة والمشرف للتحقيق.