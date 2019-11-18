مقتل 60 متظاهرًا بإيران

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الطيب حسين- متابعات

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إيران

مقتل متظاهرين

مظاهرات إيران

ذكرت "العربية نت"، أن المظاهرات اندلعت في 22 محافظة إيرانية، موضحة أن عدد القتلى إثر قمع السلطات بلغ 60 شخصًا في 3 أيام.

وقالت إن الصور المسربة، رغم انقطاع الإنترنت، توثق وبوضوح حجم التظاهرات الآخذة بالاتساع في مدن البلاد.

كما وثقت قوات الأمن وهي تقمع المحتجين وتتصدى لهم بالرصاص الحي، فقتلت في 3 أيام ما يقارب الـ60 متظاهراً، بحسب ناشطين إيرانيين.

ورغم كل الفيديوهات والصور والأنباء، فالحكومة تتحدث عن عودة الهدوء، وفي الوقت نفسه، تتوعد قوات الأمن بمواجهة صارمة مع المتظاهرين.

شبكة حقوق الإنسان في كردستان إيران أعلنت سقوط 16 قتيلاً في كرمنشاه خلال 4 أيام من الاحتجاجات، فيما حمّل رئيس السلطة القضائية في إيران الرئيس، حسن روحاني، مسؤولية الاحتجاجات.

وأطلقت قوات الأمن الإيرانية الرصاص الحي على متظاهرين في منطقة عفيف آباد في شيراز، والتي شهدت أيضاً إحراق مصارف، بحسب ما ذكرت موقع إيرانية، فيما هدد مدعي عام كرمنشاه المتظاهرين بالإعدام بتهمة "محاربة الله". يأتي ذلك فيما أفادت مواقع إيرانية بتعطيل الدراسة في طهران غدا الثلاثاء، بسبب الاحتجاجات.

وأضاف الموقع أن الأسواق مغلقة وسط إضراب عام وتشديد الإجراءات الأمنية في مدينة نجف آباد بأصفهان وسط إيران. ونقل الموقع عن بيان للحرس الثوري الإيراني في تعليقه على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بأنه سيتخذ إجراءات حاسمة ضد الإخلال بالأمن، فيما قال محافظ طهران إن الاحتجاجات عمت 22 محافظة من أصل 31.

كما أفادت الأنباء بأن ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في مدينة "يزد" طلب تعزيزات بعد مهاجمة مكتبه. واندلعت اشتباكات بين الأمن والمتظاهرين في "إسلام شهر" جنوب طهران، وطلب حاكم المدينة تعزيزات لخطورة الوضع.


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