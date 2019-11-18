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رسالة وزير الرياضة للاعبي المنتخب الأوليمبي

الرياضة

وزير الرياضة
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المنتخب الأولمبي

المصريون

جنوب أفريقيا

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بحضور عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة على عقد اجتماع مساء اليوم الأثنين مع لاعبي المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للمنتخب وجهازه المعاون.

جاء الاجتماع لتحفيز جميع أعضاء المنتخب، قبل مباراة الغد الثلاثاء ، مع  نظيره الجنوب إفريقي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما

وخلال اللقاء  أشاد وزير الشباب والرياضة بمستوى لاعبي المنتخب خلال مباريات الدور الأول للبطولة والتي حصد فيها المنتخب على العلامة الكاملة بتسع نقاط .

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مباراة  الغد هي مرحلة جديدة في البطولة تتطلب بزل المزيد من الجهد والعطاء لتحقيق الفوز والتأهل للأولمبياد ، مشيراً إلى ثقته الكاملة في جميع لاعبي المنتخب والجهاز الفني وقدرتهم على تحقيق الفوز .

وقال أشرف صبحي إن الجماهير المصرية تقف خلف منتخبها الأوليمبي وتنتظر وتتابع كل مبارياته بشغف كبير، مؤكداً إلى أن الجماهير في انتظار تحقيق حلم التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 .

وتأتي زيارة وزير الشباب والرياضة لمعسكر المنتخب الأوليمبي  اليوم ضمن لقاءاته التي يحرص عليها دائما قبل كل مباراة  للمنتخب لتحفيز اللاعبين .

يذكر أن المنتخب الأوليمبي قد حصد العلامة الكاملة خلال مباريات الدور الأول للبطولة بفوزه على منتخب مالي بنتيجة 1/صفر ، وعلى غانا بنتيجة 3/2 واختتمها بالفوز على الكاميرون 2/1 .


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