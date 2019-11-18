بالصور.. تجهيزات خيالية لحفل محمد رمضان بالسعودية

يقام الخميس القادم 21 نوفمبر الجاري، حفل النجم محمد رمضان، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وفي السياق ذاته، تجرى العديد من التجهيزات والاستعدادات الخاصة، للحفل الذي يحمل شعار "أقوى حفل" في الرياض، حيث نفدت معظم التذاكر مع الساعات الأولى من طرحه.

ومن المتوقع حضور الآلاف من محبيه من الأسر الخليجية والعربية والشباب من مختلف الأعمار ممن تم تخصيص أماكن للوقف لهم أمام المسرح الذي تم تشييده وصممه تامر فوزي بتقنيات خاصة ليستوعب الفقرات الاستعراضية العالمية والخطة التي سيتم الكشف عنها خلال الحفل لتكون مفاجأة للجمهور.

الحفل يتم برعاية ودعم المستشار ترك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومن إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويشرف على تنظيمه نبيل السويسى الذي حقق العديد من النجاحات في أضخم الحفلات العربية ومؤخرا بحفلات محمد رمضان والإشراف الفني للحفل محمد جابر وإشراف المسرح لتامر فوزى والإضاءة يقوم بتصميمها العالمي وليد الحريرى والألعاب النارية سامى يوسف.. بالإضافة إلى ستايلست نهال المصرى- إخراج مسرحى تامر كرم.



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