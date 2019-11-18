» بث مباشر.. مباراة الأرجنتين وأوروجواي

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه خدمة البث، لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة الأرجنتين وأوروجواي.
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فجر
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شروق
06:29
ظهر
11:45
عصر
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مغرب
17:00
عشاء
18:30