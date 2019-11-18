الزمالك يوضح حقيقة عرض الأهلي لضم محمود علاء

18 نوفمبر 2019 - 09:12 م

نفى أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، وصول أي مخاطبات رسمية بشأن محمود علاء مدافع الفريق الأبيض، خلال الفترة الحالية.

وشدد أمير مرتضى على أن النادي يرفض فكرة المساس بالعناصر الأساسية للفريق في الفترة الحالية، مضيفا: "كل ما يقال عن وجود عروض سعودية لمحمود علاء غير صحيح، النادي لم يتلق أى عروض للاعب".

واختتم أمير تصريحاته:" ميتشو، المدير الفني للزمالك يحدد أولوياته واحتياجاته وفق رؤيته؛ وسنحدد كل شيء، حين نناقش احتياجات الفريق في الوقت المناسب".