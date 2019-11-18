بالفيديو.. سيارة متظاهر تدهس جنود الشرطة بإيران

الطيب حسين
تدوال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لقيام أحد المتظاهرين في العاصمة الإيرانية طهران بدهس عدد من الجنود.
وقال ناشطون إن المتظاهر دهس عددًا من رجال شرطة مكافحة الشغب الإيرانيين بسيارته.
وتشهد إيران اندلاع مظاهرات في عدد من المدن، إثر رفع أسعار البنزين.
أحد المتظاهرين في ايران مدينة طهران يقوم بدهس عدد من رجال شرطة مكافحة الشغب الايرانيين بسيارته
?#إيران_تنتفض?
?#ايران pic.twitter.com/qaIkZ1bYSL
— الصقر الحر (@XcoNcAMRFgYUNE0) November 18, 2019
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