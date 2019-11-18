» بالصور.. دار رعاية بطنطا تستقبل أطفال المطرب الشعبي

استقبلت دار العطاء للرعاية الاجتماعية في طنطا، الطفل "مالك"، 4 سنوات، وشقيقه "يزن" 3 شهور، المعروفين إعلاميا بـ "طفلي السلم" بعد أن تركتهما والدتهما بسبب عدم قدرتها على توفير النفقات بعد أن انفصل عنها زوجها المطرب شادي الأمير، وسافر إلى الإسكندرية.

وقال المحاسب ياسر عبد الله، عضو مجلس إدارة جمعية العطاء، إن الطفلين جرى استقبالهما صباح اليوم، وتوفير كل الرعاية والعناية لهما منذ وصولهما للدار، متابعا: "نسعى كمسؤولين في الدار على توفير أوجه الرعاية لكل النزلاء".

وكان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثانِ طنطا بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلين، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع، عثرت عليهما ملقيان أمام منزل جارها وأكدت أنهما نجليه.

وجرى إجراء تحريات عن الواقعة، وتبين أن الطفلين لأب يعمل مطربا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ال. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما بعد انفصالهما، والزواج من أخرى، وتهرب الزوج والزوجة عقب الانفصال من مسئولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.



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