تصفيات إفريقيا.. جامبيا تتعادل إيجابيا مع الكونغو الديمقراطية

18 نوفمبر 2019 - 09:32 م

تعادل منتخب جامبيا مع ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية بهدفين لكل منهما اليوم الأثنين على ملعب الاستقلال، في باكو، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة، لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

وتقدم سيدريك باكامبو بهدف للمنتخب الكونغولي، في الثواني الأخيرة من الشوط الأول لكن فوتو دانسو، أدرك التعادل للمنتخب الجامبي في الدقيقة 52.

وأضاف جاكسون موليكا، الهدف الثاني للمنتخب الكونغولي، في الدقيقة 75، قبل أن يتمكن با مودو، من خطف هدف التعادل للمنتخب الجامبي، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للقاء.

ورفعت جامبيا، رصيدها إلى أربع نقاط في الصدارة بفارق الأهداف عن الجابون مقابل نقطتين للكونغو الديمقراطية في المركز الثالث وتتذيل انجولا المجموعة بدون رصيد من النقاط.