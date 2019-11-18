  • الإثنين 18 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:37 م
بحث متقدم
الدولار

الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات الاثنين

لميس الحديدي

تعليق ساخر من لميس الحديدي على تعادل المنتخب

الافتاء

بعد أزمة الفنانات.. الإفتاء توضح حكم خلع الحجاب بعد ارتدائه

علاء مبارك

علاء مبارك ينعى« سلطان بن زايد» بكلمات مؤثرة

أرشيفية

تصل لـ9 درجات.. الأرصاد تعلن طقس غد الثلاثاء

فيس بوك

«فيسبوك».. منصة للتنوير أم للتجريح

جانب من الحريق

شاهد.. حريق مروع بحلواني العبد في 6 أكتوبر

ايران

مقتل 60 متظاهرًا بإيران

أمير الكويت

أمير الكويت غاضبًا: لن يفلتوا من العقاب

المطرب شادي الأمير وأطفاله

فنان يتبرأ من أحد أطفاله ويتهم زوجته بالزنا

للفتوى الإلكترونية..

الأزهر ينظم مؤتمرًا جماهيرًا في السويس

آخر الأخبار

السويس
السويس

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

الأزهر ينظم لقاء توعية أسرية في السويس

#

أهم ما جاء في لقاء شيخ الأزهر والبابا فرانسيس

#

الدولار يتراجع في التعاملات المسائية لهذا الرقم

#

شيخ الأزهر يجري عملية جراحية في فرنسا

فتوى

السويس

الازهر للفتوى الالكترونية

العالمى للفتوى

عقد اليوم مركزُ الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لقاءه الجماهيري الثالث بمحافظة السويس والذي تستمر فعالياته حتى يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2019م ، بعد أن حققت هذه اللقاءاتُ أهدافها في محافظتي الإسماعيلية والمنيا.

يأتي هذا في إطار اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية التي تجوب محافظات مصر دعمًا لاستقرار الأسر المصرية.

وأكَّدَ الشيخ أسامة هاشم الحديدي المديرُ التنفيذيّ لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أهمية تكاتف جهود جميع مؤسسات الدولة دعمًا لاستقرار الأسر وحمايتها من التفكك والانهيار باعتبار ذلك أساس البناء، كما أكد على ضرورةِ تثقيفها تثقيفًا جيدًا لتفادي المشكلات التي قد تؤدي إلى? تهديدِ استقرارها، وزوال سعادتها.

جاءَ ذلكَ أثناءَ افتتاحِ اللقاء الجماهيريّ الثالث لبرنامجِ التوعيةِ الأسرية بمحافظةِ السويس، والذي بدأ أولى فعالياته اليوم بمركز النيل للإعلام، وسط حضورٍ جماهيريٍّ كثيفٍ، وتفاعلٍ بنَّاء من الحاضرين.

وحَضَرَ الجلسةَ الافتتاحية فضيلة الشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ أحمد الحمادي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، والدكتور أحمد خليفة الشرقاوي رئيس المكتب الفني لقطاع المعاهد الازهرية.

وأدار الجلسةَ الافتتاحية الدكتور محمد الجُبَّة عضو هيئة التدريس

بجامعة الأزهر الشريف وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

وشهد الجلسة الافتتاحية عددٌ من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، والمجلس القومي للمرأة، وممثلون عن وزارة الأوقاف، والكنائس المصرية، وعدد من أساتذة الجامعات، وجمع كبير من الشباب والفتيات.

وفي نهاية اللقاء تمَّ طرح عدد من الأسئلة والمداخلات عن برنامج التوعية الأسرية، وجهوده في تثقيف الأسرة المصرية، وبرنامج المقبلين على الزواج.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الشعراوي.. والغوغائية المظلمة!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الذهب يتراجع من جديد بمقدار جنيه واحد
» بالصور.. دار رعاية بطنطا تستقبل أطفال المطرب الشعبي
» الأزهر ينظم مؤتمرًا جماهيرًا في السويس
» بث مباشر.. مباراة الأرجنتين وأوروجواي
» كيم كاردشيان بعد وقف إعدام«ريد»: شكرًا للمسيح
» إخلاء سبيل الضابط المعتدي على محامٍ بالمحلة
» بالفيديو.. تحرك عاجل بالسعودية بعد اختطاف شاب من الشارع
» رسالة وزير الرياضة للاعبي المنتخب الأوليمبي
» كتابة عبارات ضد الإسلام على مسجد بفرنسا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا سارًا
» خفض نسبة الفائدة 3% بحلول عام 2020

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:03

  • شروق

    06:29

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب