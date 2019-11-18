الدولار يستقر أمام الجنيه في تعاملات الاثنين

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الجنيه اليوم

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في ختام التعاملات مساء اليوم الاثنين، استقرارًا في عدد من البنوك.

جاء هذا في آخر تعامل للعملة الأمريكية في البنوك الرسمية اليوم.

وبلغ سعر الصرف في البنك المركزي، 16.07 جنيها للشراء، و16.17 جنيها للبيع.

وفي بنك مصر بلغ سعر الدولار 16.07 جنيها للشراء و16.17 جنيها للبيع.

جاء هذا في حين بلغ السعر في البنك الأهلي 16.07 جنيها للشراء و16.17 جنيها للبيع،

وفي بنك الإسكندرية 16.07سجل  جنيها للشراء ونحو 16.17 جنيها للبيع.


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