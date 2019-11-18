» تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة التنمر بطفل أفريقي

18 نوفمبر 2019 - 11:40 م

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن حماية الطفل في أي مكان هى مسئولية الدولة، حيث أن الدولة هى أم وأب كل من ليس له أب وأم من الأطفال، ورعاية الطفل هو عنوان تقدم الدول.



وأوضح "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، أن ما حدث مع طفل السودان والتنمر به مرفوض، مشيدا بالقبض على المتهمين في تلك الواقعة، معقبا: "لازم يكونوا عبرة لمن لا يعتبر، ومفيش حاجة اسمها آسفين".

