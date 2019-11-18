ياسر رزق: الشعب المصري أزاح الجماعة الإرهابية بـ"الديمقراطية"

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الكاتب الصحفي ياسر رزق
الكاتب الصحفي ياسر رزق

المصريون ـ متابعات

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أكد الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الشعب المصري أزاح جماعة الإخوان من الحكم باستخدامه حق الديمقراطية المباشرة.
وأضاف خلال برنامج "مصر النهاردة"، على القناة الأولى المصرية، أن المؤسسة الأمنية والمعلوماتية استطاعت الصمود مع القوات المسلحة أمام هجمات الإخوان.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان حاولت اختراق القضاء مبكرا عن طريق إدخال العديد من أبنائهم هذا المجال بالإضافة إلى تعيين المنتمين للجماعة في منصب وزير العدل.

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