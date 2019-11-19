"لابد ان تطهر مؤسسة الأزهر نفسها من عناصر الإخوان"

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ياسر رزق

المصريون ـ متابعات

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كشف الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، عن أن مؤسسة الأزهر لا بد أن تطهر نفسها من بعض عناصر الإخوان الموجودة بها.
وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج "مصر النهاردة"، على القناة الاولى المصرية: "ليس من المنطقي بعد مرور العديد من السنوات بعد ثورة يونيو أن تتواجد هذه العناصر بجسد الأزهر".
ولفت إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني كل فترة زمنية، مؤكدا: "دور المؤسسة الدينية مهم جدا في التربية والدعوى والحفاظ على الشخصية المصرية التي تتسم بالوسطية والسماحة وخفة الظل واحترام عقائد الآخرين".

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