"لابد ان تطهر مؤسسة الأزهر نفسها من عناصر الإخوان"

19 نوفمبر 2019 - 12:00 ص

كشف الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، عن أن مؤسسة الأزهر لا بد أن تطهر نفسها من بعض عناصر الإخوان الموجودة بها.



وأوضح خلال حوار خاص له ببرنامج "مصر النهاردة"، على القناة الاولى المصرية: "ليس من المنطقي بعد مرور العديد من السنوات بعد ثورة يونيو أن تتواجد هذه العناصر بجسد الأزهر".

