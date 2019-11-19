قرار مفاجيء من النيابة بخصوص والدة طفلي بئر السلم

أحمد عادل شعبان
أصدر المستشار محمد عطية - رئيس نيابة أول طنطا - قرارا بالتحفظ على "سها . أ.ع - 40 سنة - والدة الطفلين شادي و يزن لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.
واستدعت النيابة والدة الطفلين لمساءلتها عن أسباب تركها طفليها على سلم عقار يسكنه أفراد أسرة زوجها المطرب الشعبي شادي الأمير .
و وجهت النيابة للمذكورة تهمة الإهمال في رعاية الصغيرين وتعريض حياتهما للخطر وعدم استخراج شهادة ميلاد لطفلتها فضلا عن عدم منحها التطعيمات اللازمة.
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