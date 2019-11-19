هجوم على عمرو واكد بعد كشف علاقته بملكة جمال إسرائيل

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عمرو واكد
عمرو واكد

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عمرو واكد

تعرض الفنان عمرو واكد لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان مشاركته في فيلم " Wonder woman" الجزء الثاني.

وسبب الهجوم أن هذا الفيلم تقوم ببطولته "جال جادوت" المعروفة بتعصبها ضد الفلسطينيين ، فضلا عن قضاء خدمتها في الجيش الإسرائيلي .

وتأتي حالة الهجوم على عمرو واكد بسبب المفارقة الشديدة بين تصرفه الحالي وأدائه في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" الذي أدى فيه دور فدائي فلسطيني.

وجال جادوت هي ممثلة إسرائيلية من مواليد عام 1985 ، واشتهرت بعدة أدوار أشهرها مع الفنان العالمي توم كروز ، كما حصدت لقب ملكة جمال إسرائيل.

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