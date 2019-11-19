» هجوم ناري من رضا عبد العال على حسام البدري

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شن الكابتن رضا عبد العال - المدير الفني لبلدية المحلة - هجوما شرسا على الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بعد النتائج المخيبة للآمال في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وقال "عبد العال" في تصريحات تلفزيونية: "عرضت مجموعة من المدربين لتدريب منتخب مصر ، ولا يصلح مدرب مصري لتدريب المنتخب سوى الكابتن حسن شحاتة الذي بنى جيل من اللاعبين المحليين وحصد بهم كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية".

وأضاف حول رأيه في أداء منتخب مصر: "مصر كلها مفيهاش مدربين والقماشة قليلة".

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