» هجوم ناري من رضا عبد العال على حسام البدري

أحمد عادل شعبان
شن الكابتن رضا عبد العال - المدير الفني لبلدية المحلة - هجوما شرسا على الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بعد النتائج المخيبة للآمال في تصفيات كأس الأمم الأفريقية.
وقال "عبد العال" في تصريحات تلفزيونية: "عرضت مجموعة من المدربين لتدريب منتخب مصر ، ولا يصلح مدرب مصري لتدريب المنتخب سوى الكابتن حسن شحاتة الذي بنى جيل من اللاعبين المحليين وحصد بهم كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية".
وأضاف حول رأيه في أداء منتخب مصر: "مصر كلها مفيهاش مدربين والقماشة قليلة".
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