أرملة شاه إيران للمتظاهرين:" إياكم أن تفقدوا هذه الروح"

19 نوفمبر 2019 - 10:06 ص

"إياكم أن تفقدوا هذه الروح في أي وقت"، بهذه العبارة وجهت أرملة شاه إيران، فرح ديبا بهلوي، دعمها للمحتجين في بلادها ضد النظام وقراراته الاقتصادية.

وأضافت بهلوي على اتحاد المواطنين في حراكهم ضد فساد وظلم النظام،: إياكم أن تفقدوا هذه الروح في أي وقت، الورح الإيجابية التي لديكم، ورغم أنني أعلم كم المصاعب والأزمات التي تمرون بها وأني لست مكانكم، ولكن أول كفاح تواجهونه هو ألا تفقدوا هذه الروح".

وطالبت المحتجين بالاتحاد قائلة : " فأنا متأكدة أن هذا الوضع لن يدوم، ولهذا تعرضت والشاه للكثير من الهجوم، ولكن يهون هذا من أجل أن تبقى إيران ثابتة دائما".

وقالت أيضا: عليكم أن تتأكدوا أن النور سينتصر بعد رحيل الظلام، وأن إيران سوف تنهض من رمادها، وقد اختتمت حديثها للمواطنين بقولها: "على أمل اللقاء".

يذكر أن فرح بهلوي هي آخر إمبراطورة في النظام الملكي الذي أسقطه آية الله خميني في أعقاب ثورة 1979، التي أطاحت بالشاه الإيراني.







