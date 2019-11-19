بعد اغتصاب جماعي.. تنتحر وتترك هذه الرسالة المؤلمة

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انتحار فتاة بعد اغتصاب جماعي

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في واقعة صادمة في تايلاند أقدمت فتاة على الانتحار، بعد تعرضها لعملية اغتصاب جماعي.

وكانت الفتاة البالغة من العمر ثلاثة عشر عامًا، قد قررت الانتحار بعد تعرضها لعملية اغتصاب جماعي على يد عصابة مكونة من ستة رجال.

وقد قامت الفتاة بالقفز من شرفة منزلها عند منتصف الليل في العاصمة التايلاندية بانكوك.

بينما أكدت والدتها للشرطة أن ابنتها احتجزت لدى عصابة، وتعرضت لاغتصاب جماعي في 11 نوفمبر الجاري.

وأضافت أن الحادث أدخلت ابنتها في اكتئاب عميق، لكنها تعرفت على اثنين من المشبه بهم.

كما تم تداول منشور للفتاة على فيس بوك  قبل الانتحار قالت فيه: " نا على وشك الذهاب وإذا لم أكن حاملًا، كنت سأذهب منذ فترة طويلة ".

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