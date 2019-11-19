ترامب يشن هجومًا حادًا على رئيسة الكونجرس

19 نوفمبر 2019 - 10:57 ص

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بـ"المجنونة"؛ على خلفية مطالبة بيلوسي، ترامب بالإدلاء بإفاداته ضمن تحقيق العزل.

وغرد ترامب اليوم الثلاثاء، على صفحته الرسمية في موقع "تويتر" قائلا: "صرحت نانسي بيلوسي للتو بأنه من الخطر السماح للناخبين بتحديد مصير ترامب".

وأضاف ترامب في تغريدته: "بعبارة أخرى، فهي تعتقد أنني سأفوز ولا تريد أن تترك الفرصة للسماح للناخبين باتخاذ القرار"، وتابع: "فهي تريد تغيير نظام التصويت لدينا. واو، إنها مجنونة!".

وتأتي تصريحات ترامب على خلفية حوار أجرته بيلوسي مع محطة "سي بي إس"، دعت من خلاله الرئيس ترامب إلى الإدلاء شخصيا بإفاداته في مجلس النواب، في تحقيق العزل الذي أطلقه الديمقراطيون في المجلس، مشيرة إلى أن "جميع الفرص متوفرة لديه لطرح قضيته".

يذكر أن لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، عقدت للأسبوع الثاني جلسات علنية في قضية عزل ترامب.