» "علاقة غرامية" وراء فوز ملكة جمال بعضوية البرلمان

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ملكة جمال بيلاروسيا

علا خطاب

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بيلاروسيا

ماريا فاسيليفيتش

ألكسندر لوكاشينكو

يبدو أن الجمال والسلطة دائمًا، ما يتجمعان سويًا، حيث تداولت أخبار مؤخرًا على علاقة تجمع ملكة جمال بيلاروسيا، ماريا فاسيليفيتش، البالغة من العمر 22 عامًا، مع رئيس البلاد، الديكتاتور، ألكسندر لوكاشينكو، حيث أصبحت "ماريا" عضوًا في البرلمان بدون خبرة أو دعاية لذلك .

وظهرت "ماريا" برفقة الرئيس البيلاروسي، في مونديال 2018 بكرة القدم في روسيا، مع أنه يكبرها سنا بأكثر من 43 عاما، وهو الديكتاتور المستمر بالمنصب منذ 25 سنة و4 أشهر، والموصوف من الإعلام العالمي بأنه آخر طغاة أوروبا الأحياء، بحسب مواقع محلية .

وشهدت الانتخابات البرلمانية في البلاد، فوزًا ساحقا للمرشحين عن الأحزاب الموالية للرئيس، حيث لم تحصل المعارضة فيها ولو على مقعد واحد بمجلس النواب المكون من 110 مقاعد.

وكانت ملكة الجمال "ماريا فاسيليفيتش" بين من فازوا بمقعد، ومعه لقب أصغر نائب سنًا في تاريخ بيلاروسيا.

وعن ملكة الجمال، المفتقرة لأي خبرة بأي حقل ومجال، سوى الرسم والرقص الحديث، ورد عبر المعارضة أنها لم تقم بأي حملة ترويجية في الانتخابات لاسمها كمرشحة، مع ذلك كان فوزها على خصمها كاسحًا.

من جهتها، ردت الملكة على هذه الشائعات، بأنها تدرس في "الجامعة الاقتصادية الحكومية" في العاصمة Minsk حيث ولدت، وأنها كانت تحلم بأن تصبح مذيعة تلفزيونية.



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