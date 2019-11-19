» كيف تتخلص من قشرة الشعر بسهولة

19 نوفمبر 2019 - 11:23 ص

يعاني الكثيرون من قشرة الشعر ويبحثون دائمًا عن حلول جذرية لها أو مستحضرات للشعر وأحيانًا يلجئون إلي الأطباء وتعود القشرة للظهور سريعًا مرة أخرى.

وهناك العديد من الوصفات الطبية التي يمكن استخدامها للتخلص منها نهائيًا ومن أهمها:

البيكنج صودا للتخلص من قشرة الشعر، بخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء الدافئ، ويضاف إليه قطرات من زيت الروزماري، وتضاف إليه أحد أنواع الزيوت العطرية وتوضع المكونات في زجاجة وترج المكونات جيدًا، ويستخدم الخليط لغسل الشعر بدلاً من الشامبو، وستلاحظ نتائج رائعة للتخلص من قشرة الشعر.

التخلص من قشرة الشعر بالخل بخلط نصف كوب من الخل الأبيض ويضاف إليه نصف كوب من الماء الدافئ، يضاف نصف كوب من خل التفاح وتقلب المكونات، و تدلك فروة الرأس بها وتترك عليه لمدة ربع ساعة، ثم يغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر.

نصائح عامة

تناول الأغذية التي تحتوي على كمية عالية من الفيتامينات خاصة فيتامين أ وفيتامين ب، وهي تساعد على الاهتمام بفروة الرأس، و تساعد على تنشيط الدورة الدموية وهذا من خلال تناول الخضراوات والفواكه التي تحتوي على هذه الفيتامينات.

وكذلك تنظيف فرشاة الشعر التي يتم استخدامها، لأن إهمالها يؤدي إلى تراكم الجراثيم بداخلها ما يتسبب في الإصابة بالقشرة التي توجد على الشعر، واستخدام الشامبو الطبي الذي يحتوي على نسبة من الزنك وعلى عناصر أخرى تساعد على التخلص من القشرة التي توجد بالشعر، يجب استخدام هذا النوع من الشامبو تحت إشراف الطبيب.

غسل الشعر يوميًا بالماء الدافئ، للتخلص منها ومن الأتربة التي توجد على الشعر والتي تتسبب في تراكم القشرة، مع التقليل من استخدام أنواع المثبتات والكريمات التي تستخدم للشعر، لأن الشعر أيضًا يقوم بإفراز الزيوت الطبيعية وبالتالي تتكاثف القشرة على الشعر، واستخدام زيت الزيتون على فروة الرأس والشعر بشكل متكرر يعمل على التخلص من القشرة بشكل نهائي.