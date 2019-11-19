» أصالة عن صابرين: "غريبة فتاوى البشر"

دعمت الفنانة السورية، أصالة، عبر حسابها على "إنستجرام" الفنانة صابرين، في الهجوم الذي تعرضت له الأخيرة بسبب خلعها الحجاب نهائيًا، بعد سنوات من ارتدائه.

وكتبت "أصالة": "غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر!!! أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبة وشالت حجابها، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان شو دخلكم فيها؟!!! وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا ، صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجبة أو لأ ".

وتابعت: "ولا أعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر التزام منها، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور، ومابيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقة الطيّبة الموهوبة الحُرة".

وكانت صابرين قد صرحت باكية في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" بأنها لم تكن محجبة منذ البداية وإنما محتشمة، مضيفة: "أنا تعبت من السوشيال ميديا على طول شتايم، أيه عملته غلط في حياتي يتمسك عليا، أيه ذنب ولادي إنهم يتشتموا كل شوية من ناس معندهمش دين ولا أخلاق".