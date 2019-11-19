» مقتل 24 جنديًا بمالي فى هجوم للمتشددين

19 نوفمبر 2019 - 01:54 م

أعلن جيش مالي عن مقتل 24 جنديا في أحدث هجوم للمتشددين، فيما تتصاعد الأخطار حول كون منطقة الساحل ملاذا آمنا للمسلحين المتصلين بتنظيمي داعش والقاعدة، حسبما نشرت" سكاي نيوز عربي".

ويأتي هجوم أمس الاثنين وسط تصاعد في الهجمات التي راح ضحيتها أكثر من 100 جندي مالي خلال الأسابيع الأخيرة. وقال بيان صادر خلال الليل إن 29 جنديًا أصيبوا بجروح، وقتل 17 متطرفًا في تبنكورت في إقليم غاو شمال شرقي البلاد.

وقد وقع الهجوم فيما كان جنود من مالي والنيجر يقومون بعملية على طول الحدود لمطاردة المتطرفين، وذكر البيان أن القوات النيجيرية اعتقلت نحو 100 مشتبه.

ولم يلق البيان بالمسئولية على جماعة متشددة محددة. وتسعى قوات إقليمية وفرنسية وقوات حفظ السلام الأممية إلى احتواء تهديد المتطرفين في منطقة الساحل.