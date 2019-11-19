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"الخارجية المصرية":

صرف تعويضات ضحايا سقوط رافعة الحرم المكي

الحياة السياسية

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

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في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لأبنائها المقيمين خارج أرض الوطن، واستكمالا لمتابعة حادث سقوط الرافعة في الحرم المكي الشريف عام 2015 ميلادياً/1436 هجرياً، والذي نجم عنه إصابة 22 ووفاة 5 من الجنسية المصرية، وبالتنسيق المباشر بين السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة مع وزارة الخارجية السعودية في الرياض وفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة، وفي هذا الإطار، صرح هشام فتحي القنصل العام لجمهورية مصر العربية في جدة بالتوصل إلى استلام عدد 20 شيكا من اجمالي 27 شيكا لقاء التعويضات المستحقة للمصابين وللمتوفين جراء ذلك الحادث الأليم ، والذي كان منذ اللحظة الاولي محل اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز التي شملت جميع المصابين والمتوفين من جميع الجنسيات.

وفي هذا الإطار فإن القنصلية العامة تؤكد علي استمرار المتابعة مع جميع الجهات المعنية استكمالا لإصدار وصرف باقي الشيكات وكافة المستحقات الحالية والمستقبلية بعد استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لحصول المستفيدين على حقوقهم.

وتعلن القنصلية العامة في جدة لجميع المستفيدين قانونا والمستحقين بأنه سيتم إستلام وصرف التعويضات المستحقه تحت إشراف مكتب السيد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بوزارة الخارجية ، وتؤكد علي ضرورة المتابعه مع القنصلية العامة من كل ذي صفه وذلك من خلال فاكس القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة رقم 00966126652487 أو تليفون العمليات علي مدار 24 ساعة رقم محمول 00966500054094 .

هذا وتؤكد القنصلية العامة استمرارها في دورها لتقديم كل أوجه الدعم لأبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية.


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