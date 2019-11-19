اعتقال سوري في ألمانيا خطط لهجوم إرهابي

19 نوفمبر 2019 - 02:11 م

أعلنت السلطات الألمانية، الثلاثاء، أن الشرطة ألقت القبض على سوري، إثر الاشتباه في تبادله معلومات عن صناعة القنابل مع مجموعة إرهابية، على منصة التراسل "ماسنجر"، بغرض التخطيط لهجوم، وفق ما ذكرت "رويترز".

وقال مكتب المدعي العام إن قوات الشرطة الخاصة الألمانية، فتشت شقة المشتبه فيه، 37 عامًا، في برلين، ووجدت أنه كان قد بدأ في شراء مواد كيماوية، وأخرى لصنع عبوات ناسفة.

وأوضحت النيابة العامة "كان الغرض من العبوة هو تفجيرها في وقت غير معروف في مكان غير معروف في ألمانيا لقتل أكبر عدد من الناس.

واعتقلت الشرطة الألمانية، ثلاثة أشخاص، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة أوفنباخ غرب البلاد، للاشتباه في تخطيطهم لهجوم بالقنابل، نيابة عن تنظيم "داعش" الإرهابي.

وشهدت ألمانيا عدة هجمات إرهابية، خلال الأعوام الأخيرة، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى، حيث التحق عدد من مواطني البلد الأوروبي بتنظيم داعش المتطرف في سوريا والعراق بعد عام 2012.