مستشار "السيسى": 3 أفراد يدعون أنهم المهدى المنتظر كل أسبوع

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الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي

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كشف الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، أن الجن لا يمس الإنسان علميًا ودينيًا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "المصري اليوم"، لفت عكاشة إلى أن القبطي مثل المسلم في الخرافات المتعلقة بالمرض النفسي، والمسلم يذهب للشيخ والمسيحي يذهب للقس، من أجل مواجهة الجن.

وأضاف عكاشة: "على مدار 60 عامًا يأتيني أسبوعيا ما لا يقل عن 3 أفراد يزعمون أنهم المهدي المنتظر".

وأتم أستاذ الطب النفسي "بعد الانتهاء من علاجهم، يقولون لي كيف كنا نقول هذا الكلام؟!"، مشددا على أن المرض النفسي، هو مرض عضوي له علاج إذا تم اكتشافه مبكرًا.

وأشار عكشة إلى أن المبادرة، التي أطلقها بعنوان: "الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي"، تأتي لإنهاء الوصمة التي يشعر بها المريض النفسي، لافتًا إلى أن عمر الطب النفسي 210 أعوام.

وشدد عكاشة على رغبته في إنهاء وصمة المرض النفسي، كما تم القضاء على وصمة السرطان بخروج الفنانين والسياسيين للإعلان عن إصابتهم به بدلا من تلقيبه بالمرض الخبيث أو الوحش.

وكشف عكاشة أن علاج المرض النفسي الآن يتم عبر تقنية جلسات تنظيم إيقاع المخ، وأنه طلب من تلاميذه، إذا تعرض أحد للاكتئاب ألا يعطوه أدوية، بل علاجه عبر التقنية المذكورة.

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