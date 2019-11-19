موقف حاد من السعودية تجاه إسرائيل

19 نوفمبر 2019 - 04:45 م

ترأس الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء السعودي، حيث ندد بغارات الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدى لهذه الممارسات المخالفة للقانون الدولي.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ورحب المجلس بالإجماع الدولي بالتصويت على قرار تجديد ولاية وكالة غوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات، وعد ذلك التزامًا وإجماعًا دوليًا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

وأشار بيان مجلس الوزراء السعودي إلى الدعم، الذي قدمته المملكة للأونروا كونها أكبر الدول المانحة، حيث قال إن الرياض دعمت برامجها من 2019 - 2020 بما يقارب 900 مليون دولار، مؤكدًا أن مجموع المساعدات المقدمة لفلسطين بلغت ما يقارب 7 مليارات دولار، خلال الفترة نفسها، إضافة إلى التبرع في شهر سبتمبر 2019 لصالح الأونروا بخمسين مليون دولار أمريكي.