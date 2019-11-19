» مصر: استلام تعويضات ضحايا رافعة الحرم

19 نوفمبر 2019 - 05:04 م

أعلن السفير هشام فتحي، القنصل العام المصري في جدة، عن صرف تعويضات ضحايا حادث سقوط رافعة الحرم المكي عام 2015.

وأسفر الحادث عن وفاة 5 وإصابة 22 من الجنسية المصرية.

وقال: إنه "تم استلام 20 شيكًا من إجمالي 27، كتعويضات مستحقة للمصابين وللمتوفين جراء ذلك الحادث الأليم".

وأضافت القنصلية العامة أنها تؤكد على استمرار المتابعة مع جميع الجهات المعنية لاستكمال إصدار وصرف باقي الشيكات وكل المستحقات الحالية والمستقبلية بعد استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة لحصول المستفيدين على حقوقهم.