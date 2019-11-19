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تعرف على الهدية التي طلبها "السيسي" في عيد ميلاده

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السيسي

عيد ميلاد

رئيس شركة ألمانية

هيركنشت

هنأ مارتن هيركنشت، رئيس شركة "هيرنكنشت" الألمانية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعيد ميلاده الـ65، وذلك في مستهل كلمته، التي ألقاها أمام "السيسي" في إطار قمة العشرين.

فيما مازح الرئيس السيسي "مارتن هيركنشت"، أثناء حديثه، مطالبه بهدية عيد ميلاده وهو تخفيض جديد في قيمة التعاقد.

وقال الرئيس مازحًا: "أنت هنأتنى بعيد ميلادى شفهيًا وهذا غير كافٍ، أريد أن تترجم التهنئة إلى تخفيض جديد فى قيمة التعاقد".

ويصادف اليوم 19 نوفمبر، عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما دعا الرئيس إلى المزاح مع رئيس الشركة الألمانية.

وكان مارتن هيركنشت، قد هنأ السيسي فى مستهل كلمته بعيد ميلاده، مؤكدًا أن الجانب المصرى كان حريصًا خلال المفاوضات مع شركته على التوصل على سعر يرضى الجانب المصري.

يُذكر أن مصر وألمانيا وقعتا عددا من اتفاقيات التعاون المشترك، ومذكرات التفاهم، حول الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وذلك على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا لحضور قمة العشرين.


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