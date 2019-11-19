تغيير وحيد في تشكيل مصر أمام جنوب إفريقيا

أعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وشهد التشكيل تغييرًا وحيدًا عن المباراة الماضية أمام الكاميرون في دور المجموعات، إذ يشارك عمار حمدي في وسط الملعب بدلا من إمام عاشور.

وتحتاج مصر للانتصار من أجل ضمان الوصول رسميًا للأولمبياد، ولعب المباراة النهائية أمام كوت ديفوار، التي حجزت مقعدها في اليابان ووصلت للنهائي.

ويقود الثلاثي عبد الرحمن مجدي ومصطفى محمد، هداف البطولة، ورمضان صبحي هجوم مصر.

وجاء تشكيل الفراعنة كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان "بيكام".

الوسط: كريم العراقي - أكرم توفيق - عمار حمدي - أحمد فتوح.

الهجوم: عبد الرحمن مجدي - مصطفى محمد - رمضان صبحي.