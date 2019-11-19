» ارتفاع حاد في أسعار الذهب نهاية التعاملات

عاودت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 19-11-2019، ارتفاعها بقيمة 5 جنيهات حيث سجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر خاصة بمحافظات الوجه القبلي 660 جنيها للجرام، حتى صياغة هذه السطور.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل 565 حنيها للجرام.

عيار 21 سجل 660 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 754 جنيه.

الجنيه الذهب 5280 جنيها.

أوقية الذهب 1468 دولار.

وارتفع سعر الذهب عالميا مساء أمس مسجلا 1473 دولارا، إلا أن الأسعار اخذت منحني هبوطي مسجلة 1468 حتي الآن، الأمر الذى يشير إلى إمكانية تغير أسعار الذهب في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة.