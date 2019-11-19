"البدري" يوجه رسالة هامة لـ"شوقي غريب"

وجه حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول رسالة تهنئة لشوقي غريب وأعضاء جهازه المعاون وجميع اللاعبين بعد تأهل المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو.



وكان منتخب مصر الأولمبي قد تفوق على جنوب إفريقيا بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في نصف نهائي أمم إفريقيا على ملعب استاد القاهرة.

