هكذا رد مصطفى محمد على هجوم نجم الأهلي عليه

20 نوفمبر 2019 - 06:39 ص

رد مصطفى محمد - نجم المنتخب الأوليمبي - على تصريحات أحمد بلال - نجم الأهلي السابق - التي قلل فيها من إمكانياته.



وقال "محمد" في مداخلة مع قناة "صدى البلد" إنه استمع لتصريحات أحمد بلال نجم الأهلي ، فضلا عن آراء أخرى ، مؤكدًا أن غالبية تلك الأراء على رأسه.



وأشار إلى أنه يؤدي في الملعب دوره على أكمل وجه ويترك الباقي على الله ، مؤكدًا أنه يحترم كل الآراء التي قالها البعض بشأنه.



وأكد "محمد" أنه لا يشغله لقب "الهداف" بقدر ما يشغله حلم التأهل للأولمبياد.



وكان أحمد بلال قال في تصريحات سابقة أنه جرى مجاملة مصطفى محمد بإعطائه لقب رجل المباراة في مباراة مالي ، ، مؤكدًا أنه لا يصلح حاليا لقيادة هجوم منتخب مصر الأول.



