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اغتصب عجوز وقتلها .. القبض على سفاح "محرم بك"

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اغتصب عجوز وقتلها .. القبض على سفاح "محرم بك"

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية

أحمد عادل شعبان

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سفاح محرم بك

اغتصاب عجوز

أقدم نجار سكندري على جريمة تقشعر لها الأبدان بعد قيامه باغتصاب وقتل عجوز ستينية في مسكنها بمنطقة محرم بك ، وتمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن إسكندرية من القبض عليه.

بدأت القضية بتلقي قسم شرطة محرم بك بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها بشارع علي بك فانتقل المأمور والضباط لموقع الحادث.

تبين أن الجثة تخص "م. ع.ع 60 سنة" - ربة منزل - وكانت الجثة مسجاة على الأرض وبها سجحات وكدمات فضلا على العثور على قطعة قماش حول رقبتها .

وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي عن تعرض المجني عليها للاغتصاب.

وبتكثيف التحريات ومراجعة كاميرات المراقبة ، أمكن تعديد هوية المتهم وتبين أنه "م.ع" - 40 سنة - نجار موبيليا ، وأقر أنه قتل المجني عليها واغتصبها خوفا من الفضيحة.


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