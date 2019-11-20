  • الأربعاء 20 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر10:34 ص
بحث متقدم

8 ديسمبر يضع حكومة مدبولي في مهب الريح

عملية طعن بألمانيا

طعن نجل الرئيس الألماني السابق في محاضرة ببرلين

تامر أمين

تامر أمين: "طمنونا على الجحش"

المتظاهرين

إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في إيران

ارشيف

«تذكرتي» تطالب الجماهير بهذا الأمر

الدولار

الدولار ينخفض مجددًا ليسجل هذا الرقم

أرشيفية

اغتصب عجوز وقتلها .. القبض على سفاح "محرم بك"

مصطفى محمد

هكذا رد مصطفى محمد على هجوم نجم الأهلي عليه

محمد صلاح

صلاح يطلب من شوبير طلبا مفاجئًا .. والإعلامي يعلنه للجماهير

مبروك عطية

مبروك عطية عن الفيديو الذي أغضب المصريين: صاحبه في جهنم

بالفيديو..

تامر أمين: "طمنونا على الجحش"

آخر الأخبار

تامر أمين
تامر أمين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تعليق مثير من تامر أمين على أزمة الشيخ الشعراوي

#

"قومي المرأة" يشكو تامر أمين بسبب رانيا علواني

#

تامر أمين: "الجواز زي الخرشوف والسبانخ شر لابد منه"

#

تامر أمين لـ"إليسا": "عودي يا هاميس"

اتحاد الكرة

أخبار مصر

ستاد القاهرة

بطولة الامم

أسعار تذاكر نهائي بطولة الأمم

عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو لحمار صغير يسير بمفرده، على طريق 6 أكتوبر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.

وعقب "أمين"، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، علي الفيديو ساخرا: "الجحش عنده تصوير".

وطالب الإعلامي مستمعيه، الذين قد يرون الحمار الصغير بالاتصال بالبرنامج قائلاً: "طمنونا على الجحش عامل إية".

وأشار أمين إلي أن هذه المنطقة يوجد بها مناطق لتربية المواشي، وهذه الحيوانات تسير في بعض الأحيان في الشوارع.


شاهد الفيديو..
https://www.youtube.com/watch?v=POuZdPwC6pk&feature=emb_logo

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الطلبة البورونديون الحاصلون على منح وزارة التعليم يسافرون إلى مصر
» منزل ولادة هتلر يتحول إلى مركز شرطة
» الأهلى يخطط لضم مهاجم السد القطرى
» 3 مطالب مهمة من "البدرى" عقب العودة من جزر القمر
» «الفراعنة» بدون راحة استعدادًا لـ "أفيال" أفريقيا
» زلزال قوي يضرب جنوب المكسيك
» كندة علوش تبهر متابعيها على "إنستجرام"
» الدولار ينخفض مجددًا ليسجل هذا الرقم
» رانيا يوسف تنشر صورة أهم رجلين في حياتها
» أصالة تثير غضب متابعيها بعد حديثها عن حجاب صابرين
» صورة تكشف علاقة محمد صلاح بآيتن عامر وتامر حسني

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب