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زلزال قوي يضرب جنوب المكسيك

عرب وعالم

زلزال المكسيك
زلزال المكسيك

متابعات - أمينة عبد العال

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تعرضت مناطق في جنوب المكسيك إلى زلزال قوي بقوة 6.3 ريختر ، على عمق 26 كيلومترا ، ويبعد حوالي 120 كيلو مترا غربي إقليم سوتشباتي في ولاية تشياباس جنوب المكسيك، حسبما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم تتردد أنباء حتى الآن عن قتلى أو جرحي جراء الزلزال، وفي وقت سابق ذكر مركز رصد الزلزال في أوروبا والبحر المتوسط أن الزلزال في المكسيك بلغت شدته 6.2.

يذكر  أن الزلزال حدث في الساعة 6.27 صباحا وهناك بعض البلاد التي تضررت منه وهي السلفادور وجواتيمالا والمكسيك.

 جدير بالذكر أن المكسيك تتعرض للعديد من الزلزال التي ينتج عنها آلاف الوفيات والإصابات، مثل زلزال مدينة مكسيكو والذي حدث عام 1985 وأسفر عن مقتل حوالي 10 ألاف شخص، و كان قد تم إقامة  تدريب وطني لمواجهة الزلازل في الساعة 11 صباحا قبل حدوثه بساعتين، وكان التدريب بسبب تعرض  مكسيكو لزلزال كبير قبالة ساحل ولاية تشياباس قبله بـ 12 يوم.

 


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