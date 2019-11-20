إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في إيران

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الحياة السياسية

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إيران

المتظاهرين

البنزين

قنص

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر إطلاق الرصاص صوب المتظاهرين في إحدى المدن الإيرانية.

وبحسب ما تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن أحد العناصر الأمنية اختبأ خلف الأشجار لأجل قنص المتظاهرين.

وتشهد إيران غضبا واسعا في معظم المدن الإيرانية.

وقام المحتجون الغاضبون بحرق العديد من المقارات التابعة لقوات الحرس الثوري في أكثر من مدينة إيرانية.

كما شهدت مدينة شيراز حرق المتظاهرين الغاضبين لمبنى المخابرات.

وعلى صعيد المدن الإيرانية الأخرى فقد قام المتظاهرون بحرق صور على خامنئي وحسن روحاني.

واندلعت المظاهرات الإيرانية مؤخرًا، بعد ارتفاع أسعار البنزين، وسط سوء الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وتفشي الفساد بالمؤسسات.

 


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