طعن نجل الرئيس الألماني السابق في محاضرة ببرلين

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عرب وعالم

عملية طعن بألمانيا
عملية طعن بألمانيا

وكالات- الدويني فولي

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ألمانيا

محاضرة

برلين

الرئيس الألماني

طعن

أفادت وسائل إعلام ألمانية، أن نجل رئيس البلاد السابق ريتشارد فون فيزاكير، قتل بعد طعنه في هجوم أثناء ألقائه محاضرة عن مشاكل الكبد.
وحسب محطة تلفزيون وراديو "RBB"، تعرض الطبيب فريتز فيزاكير 59 عاما، توفي متأثرا بجراحه بعد طعنه داخل محاضرة بمؤسسة طبية في برلين. 
وفي تعليق الشرطة، كشف أنها اعتقلت الجاني، أن عملية الطعن كانت في منطقة شارلو تنورغ ببرلين الغربية، وأن أحد الحضور طعن الطبيب وأصيب بجروح خطيرة وتم نقله للمستشفي 
ويتولي الطبيب القتيل منصب الطبيب الرئيس في العيادة الطبية منذ 14 عاما. 

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