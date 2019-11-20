توتنهام يعين "مورينيو" مدربا للفريق حتى 2023

20 نوفمبر 2019 - 10:13 ص

تولى المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو، تدريب فريق توتنهام الإنجليزي، بموجب عقد ممتد حتى عام 2023.

مورينيو منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد العام الماضى، وهو لا يعمل بالتدريب طوال تلك المدة، إلا أنه قال أنا متحمس جدا لتحدٍ الجديد، فالنادى لديه جماهير شغوفة وتراث عظيم".

دانييل ليفي رئيس مجلس إدارة توتنهام: قال المدرب البرتغالى يعد واحدًا من أنجح المدربين فى كرة القدم، ولديه خبرة كافية بالدورى الإنجليزي

جدير بالذكر أن إدارة النادى اتخذت قرارًا بإقالة المدرب الأرجنتيني موريسيو بوتشيتينو، بعدما قضى بين جدران النادى خمس سنوات.